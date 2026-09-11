Газовую инфраструктуру подготовили к отопительному периоду в Воскресенске

Специалисты «Мособлгаза» выполняют на территории филиала «Юго-Восток» работы по подготовке к отопительному периоду. В городском округе Воскресенск подтвердили 100%-ю готовность.

На территории филиалы провели комплексный ремонт 14 газорегуляторных пунктов, один газорегуляторный и 25 шкафных пунктов, заменили 83 отключающих устройства на распределительных газопроводах, 341 цокольный ввод и одну газорегуляторную установку, привели в соответствие со СНиП восемь мест пересечения газопроводов с теплотрассами.

Специалисты «Мособлгаза» ежедневно проверяют готовность к зиме внутридомового газового оборудования в частном секторе. Плановое техобслуживание выполнено почти в 70 тысячах объектов ИЖС. В Воскресенске проверка газоиспользующего оборудования прошла почти в 9 тысячах частных домохозяйствах.

Главной целью проведенных работ является обеспечение безопасного, бесперебойного и безаварийного газоснабжения абонентов, соцобъектов и предприятий в предстоящем осенне-зимнем сезоне.