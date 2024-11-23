Газовое оборудование заменили в 7 многоквартирных домах в селе Атепцево

В текущем году в рамках капитального ремонта была проведена масштабная работа по переводу жителей семи многоквартирных домов на улице Совхозной в селе Атепцево на использование природного газа. В процессе полностью заменили внутридомовое газовое оборудование на соответствующее современным требованиям законодательства.

Многие годы жители многоквартирных домов на улице Совхозной в селе Атепцево использовали привозной сжиженный газ для бытовых нужд. Для его хранения еще в 70-х годах были установлены газгольдеры. Однако со временем оборудование устарело, требуя значительных затрат на обслуживание и ремонт. Кроме того, инженерные сети газоснабжения в домах пришли в негодность из-за длительного срока эксплуатации.

К ноябрю все работы были завершены, и теперь каждая квартира обеспечена природным газом. Жители заключили договоры с АО «Мособлгаз» на поставку газа для бытовых нужд. Для повышения безопасности в каждой квартире установили датчики утечки газа. В 2025 году запланирован демонтаж устаревших газгольдеров.

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