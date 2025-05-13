Газовое оборудование в сотне тысяч квартир в Подольске проверят за лето

В Подольске свыше 100 тысяч квартир подключены к газу. Администрация округа планирует провести техническое обслуживание оборудования до начала нового отопительного сезона.

По словам главы Подольска Григория Артамонова, это прежде всего вопрос безопасности.

«Использование газа требует исправного состояния дымоходов и вентиляции — их необходимо проверять не реже трех раз в год. К сожалению, проблема недопуска специалистов Мособлгаза по-прежнему остается актуальной. А это может привести к отключению ресурса во всем доме», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Григорий Артамонов также отметил, что в случае отказа жильцов от проверки — доступ в квартиру обеспечат через суд. Помимо этого, за недопуск специалистов в жилое помещение предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей.

Отметим, что в Подольске проводят разъяснительные беседы и еженедельные встречи с жильцами в формате «Управдом». График работы специалистов можно посмотреть на сайте mosoblgaz.ru. Помимо этого, планируют согласовывать план проверок за месяц. Жильцы могут выбрать удобную дату техобслуживания через личный кабинет Мособлгаза или своего участкового газовщика.