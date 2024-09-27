Газовое оборудование в котельных Воскресенска обновят до 1 ноября

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин проверил котельные в трех микрорайонах округа. Новые газовые котлы там установят до 1 ноября

Вместе со специалистами «Газпром теплоэнерго Московской области» глава Воскресенска Алексей Малкин осмотрел котельные микрорайонов Цемгигант, Москворецкий и Лопатинский. Контрольные выезды руководитель муниципалитета делает несколько раз в неделю.

По словам Малкина, работы идут по графику, все теплотрассы Воскресенска подготовят к 1 октября.

«На нескольких котельных продолжается установка новых газовых котлов. Все работы по их установке завершатся до 1 ноября. Во всех многоквартирных домах также проведена промывка и опрессовка системы отопления», — рассказал он.

Алексей Малкин также добавил, что в Лопатинском сейчас запускают новую котельную, однако риска остаться без отопления у жителей микрорайона нет.

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