Газовое оборудование в котельных Воскресенска обновят до 1 ноября
Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин проверил котельные в трех микрорайонах округа. Новые газовые котлы там установят до 1 ноября
Вместе со специалистами «Газпром теплоэнерго Московской области» глава Воскресенска Алексей Малкин осмотрел котельные микрорайонов Цемгигант, Москворецкий и Лопатинский. Контрольные выезды руководитель муниципалитета делает несколько раз в неделю.
По словам Малкина, работы идут по графику, все теплотрассы Воскресенска подготовят к 1 октября.
«На нескольких котельных продолжается установка новых газовых котлов. Все работы по их установке завершатся до 1 ноября. Во всех многоквартирных домах также проведена промывка и опрессовка системы отопления», — рассказал он.
Алексей Малкин также добавил, что в Лопатинском сейчас запускают новую котельную, однако риска остаться без отопления у жителей микрорайона нет.
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