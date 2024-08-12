Газовое оборудование проверят более чем в 200 домах в Коломне в августе

Пресс-служба администрации городского округа Коломна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Коломна

Специалисты Мособлгаза проведут техослуживание газового оборудования в 216 многоквартирных домах городского округа Коломна в течение августа. Газовики уже побывали в домах на площади Советской, на улицах Шавырина и Черняховского.

Проверку газового оборудования многоквартирных домов проводят работники Мособлгаза. До конца месяца они обслужат более 216 объектов.

«Главная цель данной работы — предупредить возникновение аварийных ситуаций, связанных с использованием газа в быту, в газифицированных многоэтажных домах», — рассказали в филиале «Юго-Восток» Мособлгаза.

Одинокие пенсионеры, неплательщики и жители, которые регулярно не предоставляют доступ в свои квартиры, у газовиков на особом контроле. Специалисты проверяют их раньше остальных. Всего в Коломне насчитывают 1040 таких жителей.

Напомним, акционерное общество «Мособлгаз» проводит в Московской области техобслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с 1 января 2024 года.

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