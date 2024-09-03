Газовое оборудование отремонтируют в 92 домах Лобни к концу года

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В городском округе Лобня продолжается ремонт систем газоснабжения. В 45 домах округа обновление уже завершили, еще в 47 работы закончат к концу года.

Благодаря программе капитального ремонта газоснабжения всего в Лобне к концу 2024 года отремонтируют 92 дома. Работы пройдут также в микрорайоне Луговая.

В каждой квартире газовики устанавливают системы автоматического контроля: газовые краны с тремя степенями защиты от случайного открытия крана, от утечки и от взрыва газа. Меняют оборудование по истечении сроков эксплуатации или сроков по проектной документации.

На интерактивной карте Фонда капитального ремонта, размещенной на сайте, горожане могут ознакомиться с адресной программой капитального ремонта многоквартирных домов Московской области.

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