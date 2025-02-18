Газовое оборудование отремонтировали еще в 88 квартирах Подмосковья

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Ремонт газового оборудования провели в 88 квартирах в Подмосковье за неделю. Ранее в них выявили нарушения — самовольную замену техники и повреждения.

Специалисты «Мособлгаза» провели ремонт в 88 квартирах, к которым ранее либо не смогли получить доступ, либо выявили нарушения — самовольную замену или повреждения.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, газоснабжение всех 88 помещений полностью восстановили.

«С целью обеспечения безопасности и предотвращения возможных инцидентов жителям рекомендуем внимательнее относиться к состоянию своего газового оборудования и своевременно сообщать о любых неполадках», — отметили в ведомстве.

Жителям также напомнили о том, что недопуск специалистов в квартиру ставит под угрозу всех жителей дома.