Газовое оборудование отремонтировали еще в 88 квартирах Подмосковья
Ремонт газового оборудования провели в 88 квартирах в Подмосковье за неделю. Ранее в них выявили нарушения — самовольную замену техники и повреждения.
Специалисты «Мособлгаза» провели ремонт в 88 квартирах, к которым ранее либо не смогли получить доступ, либо выявили нарушения — самовольную замену или повреждения.
Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, газоснабжение всех 88 помещений полностью восстановили.
«С целью обеспечения безопасности и предотвращения возможных инцидентов жителям рекомендуем внимательнее относиться к состоянию своего газового оборудования и своевременно сообщать о любых неполадках», — отметили в ведомстве.
Жителям также напомнили о том, что недопуск специалистов в квартиру ставит под угрозу всех жителей дома.