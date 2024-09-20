Газовое оборудование обследуют в квартирах жителей Подольска в сентябре

Обследования дымоходов и вентиляционных каналов проведут в многоквартирных домах Подольска до конца сентября. К осмотру решили привлечь сотрудников полиции.

Главной проблемой при проверке газового оборудования в квартирах остается недопуск специалистов в жилище. Поэтому в округе усилят информирование жителей о предстоящем посещении газовщиков. Ближайшие выезды специалистов пройдут в микрорайонах Парковый, Центральный, Шепчинки.

«Безопасность зависит от того, насколько ответственно подходят к этому делу сами жители. Для работы с теми, кто целенаправленно на протяжении долгого времени не допускает специалистов к проверке, привлечем наших правоохранителей. Своими действиями такие люди ставят под угрозу не только свою, но и жизни соседей», — прокомментировал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Глава муниципалитета также напомнил, что эксплуатация самовольно установленного газового оборудования и колонок может привести к трагедии.

Отметим, что более 80% жилого фонда Подольска составляют дома с газовым оборудованием.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».