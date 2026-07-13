Газовое оборудование обновят в многоквартирных домах в Химках

В Химках продолжается обновление газового оборудования в многоквартирных домах — в настоящее время работы ведутся по адресам: Ленинградская улица, дом 4/23, Кольцевая улица, дом 10. Основной задачей является повышение безопасности и надежности газоснабжения, а также снижение рисков аварийных ситуаций.

В доме 4/23 на Ленинградской улице капитальный ремонт внутридомовой системы газоснабжения выходит на финальную стадию. Специалистами произведена замена старых труб, утративших герметичность, на новые коммуникации из современных материалов. Все отключения газа осуществлялись по заранее согласованному графику с целью минимизации неудобств для жильцов.

На Кольцевой улице работы также приближаются к завершению. В настоящее время специалисты монтируют внутренние и наружные газопроводы, а также выполняют мероприятия в зоне межэтажных перекрытий, что является одним из наиболее сложных этапов капитального ремонта. Ход работ проверил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

«Контроль за такими работами должен быть совместным: со стороны администрации, управляющих компаний и самих жителей. Важно не только соблюдение сроков, но и качество каждого этапа. Только в диалоге с жильцами можно оперативно реагировать на замечания и обеспечить положительный результат», — отметил Герасимов.

По оценке специалистов, своевременная замена изношенных газовых сетей существенно повышает уровень безопасности домов, снижает вероятность утечек и обеспечивает более высокую надежность системы газоснабжения. Кроме того, установка современных приборов учета способствует повышению прозрачности расчетов за потребляемый газ и удобству для жителей.