Газовое оборудование обновили ветерану Великой Отечественной войны в Бронницах

Компания «Мособлгаз» вместе с администрацией Бронниц заменила старое газовое оборудование в доме 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны Валентины Васильевны Копосовой. Акцию «Участникам Великой Отечественной войны: с благодарностью за Победу!» проводят уже несколько лет: специалисты проверяют газовое оборудование у ветеранов и, если нужно, бесплатно заменяют его.
Валентина Копосова ушла на фронт в 1942 году, служила связисткой в 3-й ударной армии и на 1-м Белорусском фронте. После Победы вернулась в Бронницы, где живет с конца 50-х годов.
Старый газовый котел занимал много места на кухне, поэтому администрация округа приобрела для нее новый, современный настенный котел. Специалисты «Мособлгаза» демонтировали оборудование, установили и подключили новое оборудование, а также проверили его работу и провели инструктаж по безопасности.
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