Учения по ликвидации аварии на подземном газопроводе провели в Дмитрове

Мастер аварийно-диспетчерского участка Дмитровской РЭС Кирилл Бакарин рассказал, что сначала берут пробы воздуха в подвале, подъезде и в радиусе 50 метров от жилого дома. Если утечки не обнаружено, специалисты делают замеры в подземных сооружениях и колодцах, а слесари проверяют все резьбовые соединения методом обмыливания. Когда приборы показывают 0% — значит загазованности нет. Тогда специалисты обследуют подземную трассу.

«Мы отрабатываем реальную ситуацию: если мы ощущаем запах газа, но приборы ничего не показывают, начинаем осмотр трассы. Находим ее местоположение и проводим буровой осмотр. После него снова берем пробы воздуха и уже после этого определяем место утечки», — сказал Кирилл Бакарин.

Когда специалисты находят поврежденный участок, они его огораживают. На место приезжают смежные коммунальные службы: «Теплосети», «Россети» и «Водоканал». Они следят за тем, чтобы при раскопках не повредили их коммуникации, пока рабочая бригада локализует утечку.

«Чтобы временно устранить утечку газа до приезда службы сварочно-монтажных работ, которые локализуют утечку, мы выкапываем котлован и после этого накладываем на газопровод бандаж. Далее повторно берем пробы воздуха и начинаем работы по восстановлению газоснабжения и засыпанию котлована», — рассказал начальник аварийно-диспетчерского участка Дмитрий Арабчиков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».