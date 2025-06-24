Газовая служба Подмосковья приняла свыше 750 тысяч заявок через Систему-112 с января

Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Фото: Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Система-112 продолжает подтверждать важность для жителей Подмосковья. С января операторы приняли свыше 751 тысячи сообщений, связанных с возможными утечками газа.

Особенно напряженным периодом традиционно остаются холодные месяцы, когда нагрузка на инфраструктуру существенно возрастает. Ежемесячно диспетчеры фиксируют около девяти тысяч тревожных звонков, касающихся запаха газа, скачков давления или неисправности оборудования.

Каждый такой вызов получает статус повышенного приоритета. Специалисты экстренной службы мгновенно уточняют обстоятельства случившегося и точное место возникновения проблемы, после чего отправляют аварийную бригаду.

Для большего удобства граждан разработано мобильное приложение «112 МО». Оно позволяет в реальном времени наблюдать за перемещением экстренных служб к месту вызова, что помогает снизить тревожность ожидания.

Служба экстренного реагирования напоминает о четком алгоритме действий при обнаружении признаков утечки:

немедленно прекратить пользоваться газовыми приборами;

перекрыть подачу газа;

воздержаться от включения света и использования открытого огня;

срочно покинуть опасную зону.

Категорически запрещено самостоятельно пытаться устранить неисправность. Единственное правильное решение — без промедления набрать номер 112.

Квалифицированные операторы готовы прийти на помощь 24 часа в сутки семь дней в неделю.