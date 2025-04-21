Газоснабжение восстановили в деревне Синичино Можайского округа

Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа

Из-за повреждения газопровода было отключено газоснабжение в деревне Синичино. Специалисты заверили, что к концу дня ресурс снова появится.

На место выехали заместитель главы Можайского округа Денис Потылицын, начальник Можайского РЭС филиала АО «Мособлгаз» «Запад» Андрей Клюхин и заведующий Порецким территориальным отделом Зарина Турдыева.

Газоснабжение отключили из-за ремонтных работ на распределительном газопроводе низкого давления. Специалисты демонтировали и восстановили поврежденный участок. В настоящее время проводится пробный пуск.

Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
1/2
Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
2/2

«Было установлено, что произошло повреждение газораспределительных сетей. Ведутся ремонтные работы. Согласно информации начальника Можайской РЭС, до конца дня газ снова поступит в дома», — прокомментировал Денис Потылицын.

Сообщение о приостановке газа в деревне Синичино было получено в восемь утра. Жителей уведомили в общедомовых чатах и смс-рассылках, а также разместили объявления.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте