Газоснабжение дома в селе Осташево восстановили после устранения нарушения

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В трех подъездах дома № 19 в селе Осташево Волоколамского округа временно приостановили подачу газа. Причиной стали итоги техобслуживания, которое провели специалисты «Мособлгаза».

В ходе проверки специалисты обнаружили электрический потенциал на внутреннем стальном газопроводе низкого давления. Это создавало угрозу безопасности жителей дома. В результате подачу газа прекратили, а инспекторы министерстве по содержанию территорий взяли ситуацию на контроль.

Благодаря слаженной работе ведомства, администрации округа и управляющей компании электрический потенциал на газопроводе устранили, а подачу газа в дом возобновили.