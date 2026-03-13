Газоснабжение дома в Колхозном переулке восстановили в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В Солнечногорске муниципальная управляющая компания взяла в обслуживание дом № 5 в Колхозном переулке. Специалисты МБУ «ДЕЗ» проверили газовое оборудование и обнаружили технические неисправности.

После обследования дымовых и вентиляционных каналов подачу газа временно приостановили. Управляющая компания выдала жильцам электрические плитки на время ремонта.

«Для безопасности жителей подачу газа приостановили до полного устранения нарушений, — пояснил заместитель главы округа Леонид Степанов. — Все работы выполнили в срок к 10 марта, сейчас газоснабжение восстановили в полном объеме».

Специалисты также смонтировали в доме информационные стенды и наладили ежедневную уборку общих помещений. Крышу очистили от снега и наледи.

Сейчас под управлением муниципальной организации находится 44 многоквартирных дома. Жители, которые недовольны частными управляющими компаниями, могут сменить их на муниципальную. Для этого нужно провести общее собрание собственников.

Получить консультацию по переходу можно по телефону диспетчерской МБУ «ДЕЗ»: +7 (496) 263-86-52.