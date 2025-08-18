Газораспределительная сеть Подмосковья достигла 65 тысяч километров, и «Мособлгаз» продолжает развивать инфраструктуру и подключать новых потребителей. В регионе действуют федеральные и областные программы — президентский проект «Социальная газификация» и губернаторская программа «Развитие газификации до 2035 года».
По губернаторской программе за 20 лет газ появился более чем в 900 населенных пунктах. Программа «Социальная газификация», которая предусматривает бесплатное подведение газа до границ участков жителей, стартовала в области четыре года назад, а сейчас Подмосковье — лидер среди регионов России по количеству населенных пунктов, участвующих в проекте.
На данный момент к централизованному газоснабжению подключено свыше 2,85 миллиона домовладений. Напомним, для подключения к топливу можно воспользоваться интерактивной картой газификации.
