Газопроводы капитально отремонтировали еще в 3 домах в Реутове

В нескольких домах Реутова капитально отремонтировали газопроводы. Это позволит обеспечить безопасность жителей и предупредить возникновение опасных ситуаций и аварий.

Плановый ремонт провели в доме № 6 на улице Гагарина, доме № 1 на улице Строителей и доме № 12 на улице Головашкина. Рабочие обновили системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности и фасадного газопровода.

В следующем году в Реутове проведут подобные работы еще в двух многоквартирных домах — № 3 и № 5 на улице Строителей.

Отметим, что Московская область сегодня является лидером по реализации программы капитального ремонта. Она возглавляет список регионов страны по замене систем газоснабжения.

Именно в Подмосковье первыми начали проводить масштабные работы по обновлению этих инженерных коммуникаций. Системы газоснабжения в этом году обновили в девяти городских округах.

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