Газопровод в деревне Калугино построят в Серпухове осенью 2025 года

Более половины работ в рамках губернаторской программы развития газификации Подмосковья уже выполнили специалисты в деревне Калугино. Здесь строят новый газопровод.

Работы ведут сотрудники «Мособлгазстроя». Они должны будут минимизировать негативное воздействие строительства на инфраструктуру и жизнь жителей.

Большую часть работ проводят методом наклонно-направленного бурения. Он позволяет прокладывать газопровод подземно, без разрушения дорожных покрытий и ландшафта.

Сейчас построенный участок проходит очистку и осушение. После трубы примут строительный контроль. Затем последуют испытания рабочим давлением. На финише проведут комиссионную приемку газопровода в эксплуатацию.

«Напомню, что проведенные работы помогут создать комфортные условия в 272 жилых домах и коммунально-бытовых объектах. Предусмотрена возможность газификации храма. Работы будут выполнены осенью текущего года, а со следующего — жители деревни Калугино смогут подать заявку на бесплатное подключение газа до границ участка», — добавил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.