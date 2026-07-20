Газопровод у дома № 15 на Воробьевской улице в Сергиевом Посаде отремонтировали

Управляющие организации Московской области продолжают выполнять плановые работы по содержанию многоквартирных домов и прилегающих территорий. Специалисты ежедневно занимаются ремонтом и обновлением элементов благоустройства, приводят в порядок фасады и цоколи зданий, а также выполняют другие работы, направленные на поддержание комфортной городской среды.

Так, в микрорайоне Кузнечики Подольска во дворе дома № 7/1 на бульваре 65-летия Победы установили шесть антипарковочных полусфер. Они помогут предотвратить несанкционированную парковку автомобилей и сохранить свободный проход для пешеходов.

В Мытищах возле дома № 22 на Трудовой улице продолжается благоустройство дворовой территории и мест общего пользования. Здесь обновили входные группы, выполнив их покраску, а также отремонтировали элементы детской игровой площадки.

В Пушкино начались работы по восстановлению цоколя многоквартирного дома № 6 на 3-й Серебрянской улице.

В Сергиевом Посаде специалисты привели в порядок наружный газопровод и палисадник возле дома № 15 на Воробьевской улице, покрасив газовую трубу и ограждения.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили, что поддержание общего имущества многоквартирных домов и дворов в нормативном состоянии входит в обязанности управляющих организаций. Если управляющая компания не выполняет предусмотренные работы, жители могут обратиться в территориальные подразделения ведомства.