Газопровод начали строить еще в 10 селах и деревнях Подмосковья

Газопровод построят еще в 10 селах и деревнях Подмосковья в феврале. Сети появятся в Гусенево, Золево, Тимково, Еднево и других населенных пунктах.

Сети построят по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». Работы стартовали в деревнях Гусенево, Золево, Тимково, Еднево, Тереньково, Сабанино, Колеймино, селах Воскресенки, Липино и Храброво. Всего в этом месяце строительство продолжают в 40 местах.

«В 2025 году по губернаторской программе „Развитие газификации в Московской области до 2035 года“ мы построим около 300 км новых газопроводов в 70 населенных пунктах, что сделает жизнь 9,3 тысячи подмосковных жителей комфортнее», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее в этом году специалисты «Мособлгаза» провели коммуникации в деревнях Ильинское и Любятино, селе Куплиям, деревнях Апальщино и Рупасово. Благодаря этому синее топливо получили более 700 семей.