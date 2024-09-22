Газопровод капитально отремонтировали в 11 жилых домах в Ленинском округе

Систему газопровода заменили в 11 жилых домах в Ленинском округе. Работы провели в рамках программы «Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области».

В 11 домах сначала года заменили газопровод и установили в каждой квартире датчики контроля загазованности.

«Усиление контроля за соблюдением газовой безопасности особенно актуально. Данная региональная программа позволила нам в 11 домах нашего округа завершить в этом году замену системы газопровода. Это стало важным шагом к улучшению безопасности и надежности нашего газоснабжения. Мы продолжаем дальше работать над усовершенствованием инфраструктуры для комфорта наших жителей», — рассказала заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Калямина.

Отметим, датчики контроля утечки газа установили в 100 муниципальных квартирах и порядка 100 частных в 2023 году.

Помимо этого, в 2024 году заменили два лифта в многоквартирных домах в Видном. Работы в 23 муниципалитетах продолжаются. План капитального ремонта рассчитан на 44 года до 2058 года.

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