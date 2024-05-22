Газоны и клумбы облагородили в Лобне

В городском округе Лобня продолжаются работы по благоустройству. Во дворах красят металлические ограждения, скамейки, контейнерные площадки. Также в порядок приводят газоны и клумбы.

Ремонтируют подъезды и входные группы. Так, завершили обновление входной группы дома № 16 на улице Ленина. На улице Юности покрасили входные двери в доме № 13, а в доме № 35 на улице Ленина и доме № 4 на Физкультурной — цоколи. Также по двум адресам на улице Колычева и Юности ведутся штукатурно-малярные работы.

Специалисты городского хозяйства сегодня завершили первый этап восстановления ливневой канализации на улице Чехова. Ведется покраска контейнерных площадок на улицах Горького, Пролетарской, Железнодорожной и 35-й стрелковой бригады.

На дворовых территориях продолжается покос травы и озеленение. В порядок привели газоны на улицах Краснополянская, Шадунца, Мирная и Колычева. Специалисты посадили кизильник на Заречной улице и цветы — у входа в Центральный парк. Также благоустроили клумбы на Братской могиле в микрорайоне Красная Поляна. Кроме того, удалили вандальные рисунки и надписи на Физкультурной улице.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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