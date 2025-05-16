Газон восстановят у детского сада во Фрязине

В округе принято решение о восстановлении газона на участке по Институтской улице у дома № 2а, расположенном на углу забора детского сада, вместо запланированного ранее обустройства асфальтовой дорожки. Такое решение было принято после выездной встречи первого заместителя главы округа Сергея Горячева с местными жителями.

В ходе осмотра территории Сергей Горячев пришел к выводу, что восстановление газона будет наиболее оптимальным решением, учитывая существующую сеть пешеходных дорожек, созданную ранее в рамках программы «Народные тропы». По его мнению, имеющаяся инфраструктура обеспечивает потребности жителей в комфортном и безопасном передвижении, а сохранение зеленой зоны будет способствовать улучшению экологической обстановки и созданию благоприятной среды для детей, посещающих детский сад. Таким образом, будет проведено благоустройство газона.

Администрация призывает жителей наукограда активно участвовать в жизни округа и предлагать свои идеи по его улучшению. Для оперативного решения возникающих проблем и жалоб действует портал «Добродел», где специалисты рассмотрят все обращения и примут меры по устранению недостатков в установленные сроки.