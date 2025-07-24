Газоны подстригут в микрорайоне Жегалово в Щелкове

В микрорайоне Жегалово наведут порядок на газонах и около магазинов. В ходе проверки состояния территорий глава Щелково отметил необходимость уборки мусора и приведения в порядок территорий.

Визит Андрея Булгакова начался с осмотра локации у въезда в город через жегаловский тоннель, где были обнаружены высокие заросли травы и мусор, скопившийся рядом с торговыми точками. Эти недостатки стали причиной его настоятельного поручения собственникам магазинов и обслуживающим организациям навести порядок в течение суток.

«Одна из самых актуальных сезонных тем — покос травы. Мы активно работаем над выявлением западающих территорий, и в этом нам помогают жители. Я лично проверил ряд адресов по обращениям граждан», — отметил глава округа.

Андрей Булгаков подчеркнул, что в муниципалитете будет увеличено количество обходов, а особое внимание будет уделено проблемным точкам, где состояние благоустройства вызывает нарекания. Он призвал жителей активно сообщать местным властям о нарушениях и проблемах в микрорайонах, чтобы совместными усилиями улучшить качество жизни в микрорайоне.