Газификацию поселка Карьероуправления под Можайском завершат в 2025 году

В поселке Карьероуправления Можайского муниципального округа завершается процесс подключения жилых домов к природному газу. Сейчас специалисты работают над подключением оставшихся домов № 29 и № 9 — во всех остальных квартирах газ уже подведен.
Газовые службы обходят каждую квартиру, устанавливают оборудование, проверяют подачу газа и оформляют необходимые документы. Жители самостоятельно выбирают газовые приборы — плиту или варочную панель, а установка занимает у мастеров всего 15-25 минут. Благодаря этому в ближайшее время все жители поселка смогут пользоваться «голубым топливом».
Напомним, что газификация поселка была завершена в конце прошлого года. Для подключения собственникам квартир необходимо было заключить договор с АО «Мособлгаз» на техническое обслуживание и поставку газа, подготовить оборудование для использования природного газа и обеспечить исправность вентиляционной системы на кухне
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