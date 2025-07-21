Газификацию поселка Карьероуправления под Можайском завершат в 2025 году

В поселке Карьероуправления Можайского муниципального округа завершается процесс подключения жилых домов к природному газу. Сейчас специалисты работают над подключением оставшихся домов № 29 и № 9 — во всех остальных квартирах газ уже подведен.

Газовые службы обходят каждую квартиру, устанавливают оборудование, проверяют подачу газа и оформляют необходимые документы. Жители самостоятельно выбирают газовые приборы — плиту или варочную панель, а установка занимает у мастеров всего 15-25 минут. Благодаря этому в ближайшее время все жители поселка смогут пользоваться «голубым топливом».

Напомним, что газификация поселка была завершена в конце прошлого года. Для подключения собственникам квартир необходимо было заключить договор с АО «Мособлгаз» на техническое обслуживание и поставку газа, подготовить оборудование для использования природного газа и обеспечить исправность вентиляционной системы на кухне