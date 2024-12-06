Газификацию пяти населенных пунктов в Чехове завершат в 2024 году

Голубое топливо получат жители села Молоди и деревень Захарково, Венюково, Васькино и Филиповское. Работы ведутся в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Специалисты также занимаются строительством распределительной линии газопровода в деревнях Гавриково и Слепушкино. Ввод в эксплуатацию и пуск газа планируется в четвертом квартале текущего года.

По программе социальной газификации в период с 2021-го по 2022 год планировалось обеспечить голубым топливом 95 населенных пунктов. Сейчас в городском округе газифицированы 102.

В муниципалитете также проходит социальная газификация СНТ, расположенных в границах населенных пунктов, подключенных к газопроводам. Чехов входит число городских округов Подмосковья, где социальная газификация затронет максимальное количество СНТ. Всего в муниципалитете — более 400 садоводческих и дачных товариществ.

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