Газификацию индустриального парка «Демидов» завершили в Балашихе

В индустриальном парке «Демидов», расположенном в городском округе Балашиха, завершили полную газификацию территории. Это событие стало важным этапом в развитии парка, оно открывает новые возможности для повышения производственной активности и конкурентоспособности его резидентов.

Индустриальный парк «Демидов» — современный производственно-логистический комплекс, который занимает 25 гектаров. Общая площадь застройки составляет 110 тысяч квадратных метров. На его создание направили более шести миллиардов рублей инвестиций. Сейчас на территории парка функционируют производственные, складские, технические и офисные помещения. Там появились около 500 новых рабочих мест. По словам организаторов, парк полностью укомплектован резидентами.

В торжественном мероприятии по вводу газа приняли участие депутат Совета депутатов Балашихи Юрий Илюшкин, генеральный директор компании «Реалитек» Виталий Коляда, а также представители резидентов. Юрий Илюшкин подчеркнул, что запуск газа станет мощным толчком для развития производственной активности и повышения конкурентоспособности предприятий, а также важным элементом долгосрочной стратегии города по привлечению инвестиций.

Виталий Коляда отметил, что при реализации проекта особое внимание уделили комплексному инженерно‑техническому обеспечению парка и созданию комфортных условий для бизнеса. По его мнению, завершение газификации позволит резидентам снизить издержки и эффективнее развивать производство.