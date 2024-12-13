Газификацию дома культуры завершили в селе Стромынь Богородского округа

Работы по газификации начались летом 2024 года. В ходе проекта был установлен новый современный котел, газовый термоблок, а также проведена обвязка котлов. Теперь Дом культуры получил современную систему отопления, которая не только улучшит условия для занятий, но и значительно повысит экологическую обстановку.

Символично, что столь значимое событие произошло в День принятия Конституции Российской Федерации. Сельский дом культуры, ведущий свою историю с 1896 года, до недавнего времени отапливался углем, что создавало множество неудобств. Как рассказала директор учреждения Виктория Сарафанова, над зданием постоянно висел черный смог, и необходимость перехода на газовое оборудование назрела уже давно.

Дом культуры является важным центром притяжения для жителей села. Здесь занимаются 110 детей, а также взрослые, включая участников программы «Активное долголетие». В ДК приезжают заниматься хореографией из соседних населенных пунктов — Дуброво и Черноголовки. Особой популярностью пользуется уникальный кружок по лепке из глины.

Завершение газификации стало настоящим праздником для жителей села Стромынь. Теперь в Доме культуры созданы комфортные условия для творчества и досуга, что позволит ему продолжать оставаться местом вдохновения и развития для всех поколений.