Газификацию деревни Костино в Серпухове завершат летом 2026 года

На сегодняшний день выполнено 70% от общего объема работ по газификации деревни Костино. Проект реализуется в рамках программы губернатора Московской области до 2035 года.

Проектом предусмотрено строительство порядка шести километров газопроводов высокого и среднего давления. Это позволит подключить более 70 домовладений. На данный момент остаются два сложных участка общей протяженностью около 200 метров: переход под магистральными газопроводами компании «Газпром трансгаз» и переход под трассой М2. Эти работы требуют серьезной подготовки — разбуривания грунта закрытым способом.

Сейчас на объекте задействовано пять бригад и три единицы техники. Проведена плановая опиловка деревьев, мешающих прохождению трассы. Там, где избежать повреждений не удалось, благоустройство восстановят в весенне-летний период.

После завершения строительно-монтажных работ жители смогут подать заявки на получение технических условий, заключить договоры о подключении и провести газ до своих домов до наступления зимы.

Это самый масштабный проект газификации на территории округа. Общая длина газопровода — 22 километра. Деревня Костино вошла в число восьми населенных пунктов, по которым строительно-монтажные работы проводятся в 2025–2026 годах. Среди них также Волохово, Еськино, Большая Городня, Калиновские Выселки, Калугино и Иваньково.