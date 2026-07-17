Газификацию деревни Андрианково обсудят с жителями Одинцовского округа

Встреча жителей деревни Андрианково с представителями АО «Мособлгаз» и администрации Одинцовского округа состоится 23 июля. Специалисты расскажут о ходе строительства газораспределительной сети и порядке подключения домов к газу.

Газификация населенных пунктов продолжается в Одинцовском городском округе. Сейчас специалисты филиала АО «Мособлгаз» «Запад» выполняют работы в деревне Андрианково, расположенной рядом с селом Каринское.

В ходе встречи, которая пройдет 23 июля в 14:00, специалисты представят жителям информацию о реализации проекта. Участники смогут узнать о текущем этапе строительства, сроках проведения работ и необходимых действиях для подключения домовладений к новым газораспределительным сетям.

Координаты общего сбора — 55.745156, 36.667324.

Добавим, что параллельно в округе продолжается газификация деревни Полушкино. Работы на объекте начались в мае и должны завершиться в сентябре 2026 года.