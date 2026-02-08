Газификация десяти населенных пунктов Подмосковья запланирована на 2026 год

В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» в 2026 году запланировано проведение газовых сетей в десять населенных пунктов Восточного Подмосковья. Это позволит местным жителям пользоваться комфортным отоплением и горячей водой, а также сократить расходы на энергоресурсы.