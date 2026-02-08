Газификация десяти населенных пунктов Подмосковья запланирована на 2026 год
В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» в 2026 году запланировано проведение газовых сетей в десять населенных пунктов Восточного Подмосковья. Это позволит местным жителям пользоваться комфортным отоплением и горячей водой, а также сократить расходы на энергоресурсы.
Список населенных пунктов, где появится газ:
1. Городской округ Щелково: - деревня Глазуны; - деревня Мосальское.
2. Город Электросталь: - улица Пушкина; - улица Жулябина; - проспект Ленина; - улица Первомайская.
3. Городской округ Орехово-Зуевский: - деревня Савинская; - деревня Грибчиха; - деревня Барышово.
4. Городской округ Шатура: - деревня Воропино; - деревня Воронинская; - деревня Харлампеево; - деревня Лемешино; - деревня Гавриловская.
Условия включения в программу газификации:
Чтобы населенный пункт попал в план газификации, должны быть соблюдены два условия: - в нем прописано не менее 30 жителей; - капитальные затраты на газификацию не превышают 450 000 рублей на одного человека.