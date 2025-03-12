Газификация деревни Новопокровское началась в Коломне

Сотрудники «Мособлгаза» начали прокладку газовых труб в деревне Новопокровское. Вскоре местные жители получат возможность обеспечить отопление дома голубым топливом.
Строительство газопровода проходит в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Новая газификация». После завершения всех работ будет создана распределительная система длиной около одного километра. Трубы укладывают двумя способами: открытый — через рытье траншей и закрытый — методом горизонтально направленного бурения, чтобы сохранить целостность дорог.
С января 2025 года ведется строительство газопроводов в нескольких населенных пунктах юго-восточной части Подмосковья одновременно, включая деревни Молодинки и Новопокровское.
Программа «Новая газификация» направлена на обеспечение газом тех населенных пунктов, где раньше не было возможности подключения. После постройки и регистрации коммуникаций жители смогут вступить в программу социальной газификации и провести сети до границ своего участка.
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