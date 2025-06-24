Газификация деревни Большая Городня началась в Серпухове

В Серпуховском округе проводится газификация деревни Большая Городня. Работы завершат в 2026 году.

Работы проводят АО «Мособлгаз» совместно с АО «Газстрой» в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». Общая протяженность трубопровода — 4064 метра, 153 из которых продолжено методом горизонтального бурения. Это позволило не разрушать асфальтовое покрытие и сохранить природный ландшафт.

Срок эксплуатации труб — 50 лет. После завершения работ около 183 домовладений смогут подключиться к распределительной сети. От жителей начнут принимать заявки после ввода источника в эксплуатацию. Окончание строительно-монтажных работ запланировано на 2026 год.

Отметим, для регулирования давления газа, поступающего из газопровода в дома, будет смонтирован модульный регуляторный пункт.

Строительство выполняется таким образом, чтобы не повредить коммуникации на участках.

В этом году работы по газификации запланированы в деревнях Волохово и Еськино. На данный момент идет процесс в деревне Калугино, а также запланировано строительство трубопровода в деревне Шепилово.