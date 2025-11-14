Газета «Грань» в Раменском отметит 35-летие

Главным редактором издательства все эти годы был Иван Ступников. Он рассказал, что написал первую заметку в девять лет. Эссе о том, как грустно встречать Новый год без родителей, попало в местную газету. Позже старший товарищ-журналист посоветовал ему больше читать и вести дневник. Юноша прислушался и даже поступил на журфак МГУ.

Первый номер «Грани» вышел 18 декабря 1990 года.

«Когда мы создали газету, то думали, о чем она будет. Партийные издания в советское время писали о том, что думает партийное руководство и партийная организация. У нас же появилось желание высказать свою точку зрения на политические и культурные события. Вот мы и назвали газету „Грань“», — объяснил главный редактор Иван Ступников.

Журналист также поделился мнением, что газета даже в современном мире социальных сетей должна быть в печатном виде. С другой стороны, электронные версии позволяют оперативно доносить информацию и общаться с читателями онлайн. Поэтому «Грань» продолжит выходить как в электронном, так и в традиционном бумажном виде.