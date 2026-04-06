«Газдевайс» совершенствует умные счетчики газа уже десять лет

Каждый месяц многие сталкиваются с необходимостью переписывать показания счетчиков. Это требует времени и внимания. Однако предприятие «Газдевайс», расположенное в Ленинском городском округе, уже десять лет производит умные устройства, которые сами передают данные, следят за безопасностью и могут отключить подачу газа при утечке или неоплате.

Главный инженер завода Валерий Бородин рассказал, что современные приборы стали настоящими компьютерами. Они позволяют в любой момент проверить платежи и настроить автоматическое списание. Но главное — безопасность. Если прибор обнаружит утечку, он сам перекроет подачу газа. С этого года также работает система «Безопасный дом», которая делает использование газа еще более контролируемым и надежным.

Сегодня в России работают более 150 тысяч таких приборов. Более трех тысяч счетчиков успешно прошли проверку после десяти лет службы. За год завод выпускает до миллиона устройств при двухсменной работе, а в день конвейер выдает 2100–2200 счетчиков. Полный цикл производства от заготовки до сборки занимает всего 12 секунд.

Такой результат достигнут благодаря передовому оборудованию и автоматизации многих процессов. Сотрудники следят за исправностью техники и качеством продукции, обеспечивая выпуск только точных счетчиков. Всего на предприятии работает 157 человек.

Умные приборы используют по всей стране. Их ставят в квартирах, частных домах и даже на улице — они выдерживают разный климат. В планах предприятия — продолжать улучшать интеллектуальные счетчики, как классические мембранные, так и более современные ультразвуковые.