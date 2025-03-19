Газ провели в дома еще 4 тысяч жителей Подмосковья с начала года

Специалисты «Мособлгаза» с начала 2025 года подключили к голубому топливу в регионе четыре тысячи домов. Юбилейный пуск произвели в деревне Новое Сельцо в Дмитровском округе.

Владелец дома Валерий Николаевич рассказал, что раньше отапливал дом электричеством.

«Выходило от 30 тысяч [рублей] и выше: дом-то большой. Поэтому, конечно, подали заявку на газификацию, главное, что газ — это экономия», — отметил житель деревни.

В марте «Мособлгаз» проводит работы в 89 населенных пунктах Шатуры, Наро-Фоминска, Ступина и других округов.

С января специалисты построили в Подмосковье 15 километров новых газораспределительных сетей.

Чтобы подключить дом к топливу, лучше заключить с компанией комплексный договор, в который входят проектирование трассы, проведение газа, его поставки и техобслуживание оборудования.