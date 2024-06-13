Газ провели в дома более чем 20 льготников в Наро-Фоминске за год

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Льготники Московской области могут претендовать на дополнительные меры поддержки по газификации домов. Так, льготами воспользовались более 20 жителей Наро-Фоминска за год.

Дополнительная мера поддержки предоставляется семьям, которые получают пособия на ребенка или пенсию со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума. Претендовать на льготы также могут одиноко проживающие пенсионеры, труженики тыла, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, многодетные семьи и ряд других категорий граждан.

Начальник соцзащиты Ирина Журавлева отметила, что граждане имеют право на предоставление дополнительной меры поддержки при соблюдении некоторых условий. Во-первых, необходимо быть собственником дома. Во-вторых, иметь место жительства в индивидуальном жилом доме, подлежащем газификации.

Подать заявку на газификацию дома можно электронно через портал госуслуг.

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