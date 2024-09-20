Газ провели еще в два населенных пункта городского округа Егорьевск

Реализация президентской программы «Социальная газификация» продолжается в Егорьевске. Жители, которые долгие годы отапливали свои дома дровами, получили доступ к надежному природному топливу.

Деревня Михали, улица 1 Мая, дом 5. О социальной газификации Петр Горбачев слышал давно, но не ожидал, что в дом голубое топливо придет так стремительно. Речь о бесплатной услуге — быстрой газификации.

Поселок Шувое, улица Гражданская, дом 71. Многодетным родителям Антону и Ольге Яковлевым бесплатно провели газопровод не только до границ участка, но и от забора до дома. А также предоставили 80 тысяч рублей на газовое оборудование.

Каждый год сотрудники «Мособлгаза» будут проводить техническое обслуживание газового оборудования. Жители не сомневаются — сделают профессионально.

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