Гастрономическую экскурсию для жителей провели в Химках

28 апреля МКУ «Малый бизнес Химки» организовало необычную обучающую гастроэкскурсию «Бонгусто: две стихии вкуса». Мероприятие собрало местных предпринимателей и позволило им познакомиться с опытом совмещения разных направлений в малом бизнесе.

Участники увидели полный цикл производства премиальных сыров — в том числе бурраты, страчателлы, пармезана и твердых сортов — и традиционных осетинских пирогов на одной площадке. Организаторы хотели показать, что небольшая компания может успешно сочетать технологически разные направления: работать с локальным сырьем, налаживать сбыт и расти.

Гости наблюдали за изготовлением продукции и получили практические знания: на экскурсии разобрали реальные бизнес-кейсы, обсудили стратегии и сложности совмещения производственных линий. Экскурсия завершилась дегустацией сыров и пирогов собственного производства. В неформальной обстановке предприниматели обменялись впечатлениями и поговорили о развитии бизнеса — это помогло им наладить новые контакты.

Представители МКУ «Малый бизнес Химки» отметили, что рады предоставить местным предпринимателям такую возможность. По их словам, подобные мероприятия помогают обмениваться опытом, находить нестандартные решения и вдохновляться чужими успехами. Они также сообщили о планах и дальше организовывать встречи для поддержки малого бизнеса в городе.