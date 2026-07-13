Гастрономический забег «Сырный Трейл» прошел в Истре

Спортивно-гастрономический забег «Сырный Трейл» прошел на территории сыроварни Олега Сироты в Истре 11 и 12 июля. В программу вошли карнавальный старт «Народы мира», забег в лаптях, семейная эстафета, ярмарка фермерской продукции и парад коров.

Событие объединило спортивную активность, гастрономию и семейный досуг. Участники могли выбрать дистанции с учетом уровня подготовки — от детских стартов до забегов на 15 и 25 километров. Отдельным элементом стала ночная дистанция протяженностью десять километров.

«Наши фермерские хозяйства сегодня выступают не только как производственные площадки, но и как пространства для проведения спортивных и туристических мероприятий. Такие события способствуют развитию сельских территорий и повышают их привлекательность для жителей и гостей региона», — отметил глава Минсельхозпрода Подмосковья Виталий Мосин.

На пунктах питания гостям предлагали фермерские сыры и безалкогольные напитки.

Мероприятие показало потенциал сел региона как многофункциональных пространств, сочетающих агропроизводство, туризм и активный образ жизни.