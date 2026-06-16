Гастрономический забег «Сырный трейл» пройдет в Истре 11 и 12 июля

Спортивно-гастрономический забег «Сырный трейл» вновь пройдет в Истре 11 и 12 июля. Трассы разместят на территории фермы. На них будут коровники и пункты питания, где участникам предложат сыры и безалкогольные напитки.

Мероприятие пройдет на территории сыроварни Олега Сироты в деревне Дубровское. В программу войдут карнавальный старт «Народы мира», забег на лаптях, а также интерактивные активности и ночная дистанция на 10 километров.

«Формат забега демонстрирует потенциал сельских территорий как площадок для проведения массовых спортивных и туристических событий. Кроме того, способствует развитию сельского и событийного туризма в Подмосковье, поддержке фермерских хозяйств и продвижению локальной продукции», — отметили организаторы.

В рамках забега подготовят дистанции от 500 метров до 25 километров, а также семейную эстафету.

Зарегистрироваться можно до 6 июля по ссылке. Там же мжно найти полную программу мероприятий.