Гастрономический фестиваль «Вильям Похлебкин» пройдет в Подмосковье 7 сентября

Историко-гастрономический фестиваль «Вильям Похлебкин» состоится на территории музея-заповедника «Подолье» 7 сентября. Мероприятие пройдет в честь известного кулинарного автора, историка и писателя. Для гостей организуют интерактивные мероприятия, выступления творческих коллективов и конкурсы.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что на фестивале представят блюда, приготовленные по рецептам Вильяма Похлебкина. В программе — мастер-классы, лекции, конкурсы среди профессиональных кулинаров и семейное соревнование по приготовлению закусок.

Помимо этого, для гостей проведут экскурсии по истории трактиров и подольского купечества, викторины и другие активности. Также кулинаров-любителей приглашают на презентацию книги «Здравствуйте, я — Похлебкин!» и просмотр документального фильма.

Попробовать блюда можно будет в ресторанном дворике. Фестиваль пройдет с 13:00 до 19:00 по адресу: Подольск, проспект Ленина, дом 47. Вход свободный.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».