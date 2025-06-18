Гастрономический фестиваль «Вар-Варенье» пройдет в Орехово-Зуеве 5 июля

На гастрономическом фестивале «Вар-Варенье», который пройдет в Орехово-Зуевском городском округе 5 июля, жители поучаствую в мастер-классах и конкурсах. Там также будут работать «сладкие» тематические площадки.

Жителей приглашают на конкурс-выставку огородных пугал «Чудо огородное». Каждый участник смастерит своими руками чучело, причем высота изделия должна быть не меньше 150 сантиметров. Также пугалу необходимо будет придумать имя. Гостей фестиваля ждет еще одно развлечение — конкурс букетов «Садовые радости». Все желающие сделают композиции из растений, которые используют для варки варенья.

Чтобы попасть на фестиваль и поучаствовать в конкурсах, необходимо до 22 июня заполнить регистрационную форму по ссылке. Возрастное ограничение: 0+

Отметим, что ранее трогательный музей «Чай с вареньем» стал участником Областного фестиваля российской керамики «Синница-2025», который проходил в Раменском городском округе.