Гастрономический фестиваль «Царская уха» прошел в Луховицах

Ежегодно участниками этого традиционного мероприятия становятся порядка 10 тысяч человек. Кроме вкусной ухи, гостям предлагают насыщенную культурную программу: концерт, мастер-классы, ярмарку и многое другое.

Лучшие шеф-повара России приготовили на фестивале «Царская уха» 170 литров рыбного супа. В рецепте — традиционные картофель, морковь, лук, три вида рыбы и секретные ингредиенты. Они, по словам президента международного альянса кулинаров Валентина Лобачева, придадут ухе царственности.

«Мы туда добавим немножко перчика халапеньо маринованного, добавим оливок чуть-чуть совсем, чуть-чуть томатной пасты, чтобы розовенький цвет уха приобрела и вкус томатов, ну, и специи добавим. Какие? Уж точно не скажу, пусть это останется секретом», — рассказал Валентин Лобачев.

Кульминацией фестиваля стал момент дегустации. Угощения хватило на всех, голодным никто не ушел. Гости хвалили изумительный вкус и аромат блюда, многие отправились за добавкой.