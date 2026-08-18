Сегодня 09:44 Гастрономический фестиваль прошел в Зарайске Фото: Пресс-служба администрации м.о. Зарайск Подмосковье

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Фестиваль «Зарайский осетр. Вкусы и традиции» провели по случаю празднования Дня города. Центральным событием стало приготовление рекордного количества «Каши князя Пожарского».

Инициатором рекорда выступил Международный альянс кулинаров во главе с президентом Валентином Лобачевым. «Рецепт выкопан из недр истории. Эту кашу любил князь Пожарский. Когда он находился в Кремле, отдыхал от сражений, подлечивал раны, его кормили примерно такой кашей. Рецепт как можно более аутентично мы восстановили, и вот сегодня эту кашу впервые попробуют гости фестиваля», — рассказал Валентин Лобачев.

В старинный рецепт каши князя Пожарского входят два вида крупы, овощи и царская рыба — осетр. Такое угощение подавали Дмитрию Михайловичу в Зарайском кремле в начале XVII века, когда князь отстаивал здесь крепость и собирал первое народное ополчения для освобождения Москвы. Повара готовили от души, чтобы накормить всех, кто пришел на гастрономический праздник. Получилось вкусно и много — настолько, что в итоге установили рекорд — 205 килограммов.