Гастрономический фестиваль пройдет в Орехово-Зуевском округе 5 июля

Жителей и гостей муниципалитета ждет насыщенная программа. В рамках фестиваля в Ликино-Дулеве пройдут конкурс-дефиле «Вар-вареньевых шляп», традиционный «Парад бабушек», концерт «Сладкая жизнь» и многие другие активности. Впервые состоится конкурс огородных пугал. В парке будут работать ярмарка и тематические фотозоны, где можно сделать яркие снимки на память.

Все желающие смогут не только попробовать варенье из ягод, фруктов и даже цветов, но и сами приготовить сладкое лакомство на специальных мастер-классах и интерактивах. Вход на мероприятие свободный.

Напомним, традиционный фестиваль «Вар-Варенье» проходит в Подмосковье с 2016 года. В 2024 году проект стал победителем областного этапа международной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма».