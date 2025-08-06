Гастрономический фестиваль пройдет в Орехово-Зуеве 15 августа

Гастрономический и творческий фестиваль «100% Креатив» пройдет в Орехово-Зуеве 15 августа. Он состоится на территории креативного пространства «Стачка». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Фестиваль станет уже восьмым мероприятием в рамках проекта «100% Подмосковье». Здесь соберутся предприниматели, художники, дизайнеры, стартаперы, инвесторы и все, кто интересуется локальной культурой, творчеством и развитием городов. Гостей ждет насыщенная программа: выставка об истории города в XIX веке, экскурсия по набережной и рассказ о династии Морозовых, сыгравшей важную роль в развитии текстильной отрасли. Представители Дулевского фарфорового завода поделятся тем, как традиционные ремесла находят свое место в современном мире.

Помимо этого, будет гастрономический фестиваль с дегустациями, спуск на сап-досках с гастро-атрибутикой, мастер-классы по сап-серфингу, спортивные активности, творческие занятия и ярмарка с локальными брендами Подмосковья.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке.