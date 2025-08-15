Гастрономический фестиваль пройдет в Муранове 23 и 24 августа

С 12:00 до 18:00 на «вареньевой поляне» можно будет не только попробовать различные сорта варенья, но и научиться его готовить на мастер-классах от профессиональных шеф-поваров. Особое внимание организаторы уделили детской программе — юных гостей ждет интерактивное представление «Тайный код сказки. За молодильными яблоками».

Театральная часть фестиваля будет представлена фарсом-водевилем «Шерше ля фам» в исполнении Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ».

Музыкальная программа обещает быть не менее разнообразной: от классики до современности в исполнении гитариста Сергея Дедова, коллектива балалаечников «Ситенно», солиста театра имени Наталии Сац Сергея Петрищева и ансамбля «Русский тембр».

Впервые в этом году гости фестиваля смогут увидеть работы мастеров школы лоскутного шитья «Игра в цвет». Традиционно пройдут ярмарки — гастрономическая с различными видами варенья, ремесленная, книжная и благотворительная. Посетители смогут принять участие в народном голосовании за лучший рецепт варенья и осмотреть выставку детских рисунков.

Мероприятия в оба дня начнутся в полдень. Вход свободный для посетителей всех возрастов.