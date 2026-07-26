Гастрофестиваль «Мамы Ольги» в Серпухове собрал более 20 тысяч гостей

Гастрофестиваль «Мамы Ольги» в Серпухове, который объединил спорт, здоровый образ жизни и фермерские продукты, собрал в первые дни более 20 тысяч гостей. Фестиваль получился очень домашним, в нем приняли участие 150 фермеров со своей продукцией.

«Очень много фермеров, которые с нами работают и которые с нами хотят работать. Хотелось бы их объединить, познакомить со всей продукцией, потому что всю-всю-всю продукцию мы не можем в магазинах представить <…>. Хотелось сделать такой большой красивый фестиваль для людей на свежем воздухе, чтобы было вкусно, по-доброму, по-семейному, по-домашнему. Я думаю, что у нас получилось», — рассказала директор сети магазинов «Мама Ольга», организатор фестиваля Лилия Сорокина.

В первый день фестиваль посетило 10 тысяч гостей, вот второй — около 20 тысяч. Среди посетителей были не только жители округа, но и гости из соседних городов и регионов.