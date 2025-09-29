Гастро-фестиваль «Мамонтовские разносолы» прошел в Богородском округе

В селе Мамонтово Богородского округа состоялся первый осенний гастро-фестиваль, который стал праздником для местных жителей и гостей. Мероприятие объединило людей, желающих познакомиться с традиционной русской кухней и культурными обычаями.

Фестиваль проходил в уютной атмосфере, где каждый мог найти что-то интересное для себя. Для детей были организованы мастер-классы, в то время как взрослые поучаствовали в конкурсах и выставках домашних угощений.

Кулинары представили свои шедевры, и жюри выбрало победителей в разных номинациях. Первое место в категории «самое вкусное варенье» заняла Елена Немошкалова с вареньем из шишек, а Анна Звездова удивила всех оригинальными вялеными помидорами. Специальный приз за «осенний домашний пирог» достался Юлии Живовой и ее дочке Маше, которые порадовали всех миниатюрными пирожками с капустой в образе Красной шапочки.

Завершился праздник концертом, на котором чествовали как детей, так и взрослых, принимавших участие в конкурсах. В этот день зрители наслаждались выступлениями театральной студии «Цветик-семицветик», вокального ансамбля «Любава» и других талантливых исполнителей. Гастро-фестиваль не только подарил радость, но и укрепил дух общности среди участников.